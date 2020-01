Pizzeria di Sondrio: “I bambini maleducati non possono entrare” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il titolare della Pizzeria Bagà di Villa di Tirano, comune in provincia di Sondrio, ha esposto un cartello che sta suscitando reazioni differenti. Gabriele Berbenni, 25 anni, per tutelare la clientela in cerca di un luogo tranquillo dove fermarsi a pranzo o a cena, ha deciso vietare l’ingresso ai bambini chiassosi, maleducati, urlanti e troppo vivaci. Il cartello esposto, tra il serio e il faceto, ha il sapore anche di provocazione. “I bambini lasciati incustoditi a correre in giro per il locale, che urlano o in piedi su panche e sedie disturbano gli altri clienti” si legge “pertanto, ci riserviamo il diritto di prenderli in cucina a lavare i piatti con tanto di nastro adesivo sulla bocca. I clienti che vengono nel nostro locale hanno il piacere di passare il loro pranzo o cena in tranquillità senza sottofondi di bambini maleducati che strillano”. Infine, ... Leggi la notizia su notizie

