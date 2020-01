Philips svela al CES 2020 le sue Android TV perfette anche per il gaming (Di giovedì 9 gennaio 2020) Philips ha approfittato della cornice del CES 2020 per svelare una nuova lineup di smart TV con Android, tra cui spicca anche una famiglia ottimizzata per il gaming e compatibile anche con Google Stadia, la recentissima piattaforma del colosso di Mountain View per il gioco in streaming. Parliamo della serie Philips 5905, che comprenderà diversi modelli con display da 43 a 75 pollici ma sempre con risoluzione 4K. La novità come detto è la presenza della modalità gaming che, quando attivata, riduce del 50% la latenza rispetto alla serie precedente. Tenendo conto che piattaforme per lo streaming come Stadia avranno sempre un minimo di latenza dovuta alla connessione Internet, qualsiasi riduzione di latenza nell’hardware locale è sicuramente migliorativa, senza contare che i vantaggi sarebbero ancora più evidenti qualora si utilizzi un computer o una console per giocare. ‎Le serie ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

