Pensioni 2020, Tripiedi (M5S): “Quota 100 non si tocca”, l’ira dei quota 41 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni giungono da un recente post dell’onorevole Davide Tripiedi del Movimento 5 Stelle in cui si ricordano le austerità messe in campo dalla legge Fornero e la grande opportunità offerta, a suo dire, dalla quota 100 grazie al M5S Davide Tripiedi in passato aveva sposato la richiesta dei quarantunisti, sostenendo, più di una volta in piazza al loro fianco nel corso delle manifestazioni, che: 40 anni di lavoro devono bastare a prescindere dall’età” . Ora vi é chi sotto al post gli ricorda come egli abbia voltato in realtà le spalle ai precoci una volta che il M5s é salito al Governo, in quanto il M5s pur avendo promesso la quota 41, ha preferito la quota 100 che ora difende ‘con le unghie e con i denti’ , ritenendola la panacea per tutti i lavoratori. Ma così non é come in molti gli fanno notare esasuti, di leggere ... Leggi la notizia su pensionipertutti

