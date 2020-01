Meteo Belluno, Arpa Veneto: dicembre 2019 mite, sulle Prealpi più piovoso del normale (Di giovedì 9 gennaio 2020) “dicembre 2019 è risultato mite e sulle Prealpi più piovoso del normale“: lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento alla provincia di Belluno. “Dopo un novembre piovosissimo e molto nevoso in quota, l’ultimo mese dell’anno ha palesato aspetti più normali, per quanto sia generalmente mancato il freddo e temporaneamente abbia mostrato caratteri di nuovo autunnali, come nella settimana dal 16 al 22, caratterizzata da tempo uggioso/perturbato. Qualche giorno prima che iniziasse questa fase molto umida e mite si era avuto un episodio tipicamente invernale, con la nevicata anche in Valbelluna del giorno 13. Le temperature medie mensili sono risultate 1-2°C superiori alla norma. Nel corso del mese si sono avute alcune oscillazioni, ma in genere non accentuate. Lo zero termico è variato fra un minimo di 500 m del giorno 13 ed un massimo di 3300 m del giorno 17. Si è ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

