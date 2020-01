Matriarcali e femministe le «Piccole donne» oggi - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stefano Giani di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen Nei giorni dell'avvio del processo Weinstein, icona dei soprusi del maschilismo protervo e arrogante, la società matriarcale americana si affaccia sul grande schermo che del lubrico produttore fu territorio di conquista. Attenzione, però. Piccole donne non è una vendetta femminista, anche se l'autodeterminazione rosa è mascherata solo per chi avesse fette di prosciutto sugli occhi. Addormentarsi, no. Con il film di Greta Gerwig non esiste il rischio, nonostante le due ore e mezza da trascorrere con le sorelline March, prese a prestito dalle pagine di Louisa May Alcott ma magistralmente adattate a un contesto abilmente attualizzato. Alla regista, che recitò da protagonista nello struggente Frances Ha di Noah Baumbach, poco importa il braccio di ferro fra i sessi e molto preme il percorso di ... Leggi la notizia su ilgiornale

Matriarcali femministe Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matriarcali femministe