Masterchef Italia 9 i concorrenti della nuova edizione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Masterchef Italia 9 i concorrenti scelti dai 3 giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo Giovedì 19 dicembre su Sky Uno iniziano le selezioni per la nuova edizione di Masterchef Italia 9. Arrivati al nono anno i giudici tornano 3 con l’addio di Joe Bastianich. A scegliere i concorrenti saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Giovedì 26 dicembre le due puntate con la selezione definitiva dei 20 concorrenti di Masterchef Italia 9. Dopo una prima prova tecnica per i grembiuli grigi, si passa a un tutti contro tutti per i concorrenti con il grembiule bianco. Nel corso della prova i 3 giudici scelgono chi far passare. Tutte le novità di Mastechef Italia 9 (clicca qui) I 20 concorrenti di Masterchef Italia 9 ... Leggi la notizia su dituttounpop

bocaseclipse : Che voglia di guardare la nuova edizione di masterchef italia - zazoomblog : Masterchef Italia 2020 4a puntata- Diretta ed eliminati: Nunzia a casa - #Masterchef #Italia #puntata- #Diretta - 20caratteruzzi : MasterChef Italia, le coniugazioni dei verbi sono quasi tutte sbagliate: fate qualcosa. -