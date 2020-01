M5s, Buffagni: “Documento senatori? Ci si dimentica che manca tutta la discussione fuori dal palazzo. Se ne parla agli Stati generali” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Lo proporranno e ascolteremo. Nessuna sorpresa, penso lo stiano discutendo e lavorando da tempo. Il problema è che ci si dimentica che il Movimento 5 stelle non corrisponde al gruppo parlamentare del Movimento, cioè manca nella nostra discussione tutto il mondo fuori dal palazzo. Per questo meglio parlarne agli Stati generali, a marzo”. Così il deputato Stefano Buffagni a margine dell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari 5 Stelle, commenta il documento presentato da Primo Di Nicola, Emanuele Dessì e Mattia Crucioli per la riorganizzazione del M5s. “Fossi in loro porterei avanti una battaglia per la trasparenza togliendo gli alibi a chi li combatte. Se invece deve essere una scusa è una strategia vincente, vanno al Misto, prima hanno mal di pancia e poi votano qualsiasi cosa per far durare la legislatura”, ha aggiunto Buffagni. L'articolo M5s, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : @IvanoMulone Non sono 'atti del governo' pouttosto 'mancati atti' a cominciare dal cambio del management e della go… - fattoquotidiano : M5s, Buffagni: “Qualcuno nel Movimento dovrebbe cambiare sport. Paragone? Fa la star” - TutteLeNotizie : M5s, Buffagni: “Documento senatori? Ci si dimentica che manca tutta la discussione fuori… -