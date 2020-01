L’ex allenatore del Lipsia: «Demme, nessuno ha la sua resistenza fisica» (Di giovedì 9 gennaio 2020) A Radio Marte è intervenuto Zorniger che ha allenato Demme un anno a Lipsia e ne ha tessuto le lodi. «Non è il classico playmaker – ha detto confermando che non si tratta di un regista – però ha buone qualità tecniche che vanno accoppiate a una incredibile resistenza. Tra i giocatori che ho avuto, è probabilmente quello con maggiore resistenza e forza fisica. Ricordo che in ritiro staccava tutti gli altri nella corsa. Nemmeno con la bicicletta riuscivo a stargli dietro. Ma non è solo resistenza fisica. Ha anche una buona capacità di analisi e lettura del gioco. Non segna molto, non lo trovi quasi mai nell’area avversaria. «È un tifoso del Napoli. Lui era un incubo per gli avversari, lo trovi sempre dove non lo vorresti, proprio come Gattuso da calciatore. Comunque è anche un giocatore tecnico. È più che felice di essere a Napoli» L'articolo L’ex allenatore del ... Leggi la notizia su ilnapolista

