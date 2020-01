Incidente aereo in Iran, Usa: “Abbattuto da missile di Teheran” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Incidente aereo in Iran, poco distante da Teheran, dove un velivolo della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo. Stando alle prime informazioni, alla base del disastro aereo ci sarebbe un problema tecnico, come confermato da fonti ufficiali Iraniane. L’aereo era diretto a Kiev e portava a bordo 180 persone tra passeggeri ed equipaggio. Secondo quanto riferito dai primi riscontri non ci sarebbero sopravvissuti. Il governo ucraino non esclude che l’Incidente aereo avvenuto in Iran sia un atto di terrorismo. Tesi sostenuta anche dai media statunitensi, secondo i quali il Boeing sarebbe stato abbattuto per errore da un missile Iraniano. Al momento, le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di un “problema” per cui il veivolo stava tornando indietro poco dopo il decollo. Incidente aereo Iran Stando alle prime informazioni a precipitare sarebbe ... Leggi la notizia su notizie

