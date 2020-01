In Fallout 76 i giocatori hanno dato il via all'agenzia di adozione di animali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ottenere un animale domestico nel gioco post apocalittico di Bethesda non è un'impresa facile. Per prima cosa, una creatura mutante che si incontra in Fallout 76 è quasi sempre ostile, il che spinge la maggior parte dei giocatori ad uccidere semplicemente tutti gli animali selvatici. Ma un'amichevole fazione creata dai giocatori dedicata ad arricchire la vita degli abitanti delle terre desolate sta cambiando tutto questo.I Couriers sono un gruppo di giocatori di Fallout 76 che offrono una varietà di servizi, principalmente nel regno del commercio. Alcuni oggetti in Fallout 76 costano così tanti tappi che un singolo giocatore letteralmente non può riuscire a racimolarli tutti ed è qui che entra in gioco il gruppo. Controllati prima di entrare nell'organizzazione, i giocatori di Fallout 76 possono affidare ai Couriers la possibilità di conservare i propri oggetti di valore. Invece di ... Leggi la notizia su eurogamer

