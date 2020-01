Il progetto per il Villaggio Olimpico: collina verde e binari interrati (Di giovedì 9 gennaio 2020) binari interrati e una collina verde nel bel mezzo dell’ex scalo di Porta Romana: sono solo alcuni dei dettagli del progetto (ancora in via di definizione) per il Villaggio Olimpico in vista di Milano-Cortina 2026. La ferrovia in disuso diventerà dunque parte integrante dell’area dedicata ai Giochi invernali, che collegherà l’ex stazione con il quartiere della Fondazione Prada. Il progetto per il Villaggio Olimpico I lavori sono in corso, ha assicurato Umberto Lebruto, amministrazione delegato di Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani (proprietaria dell’area in cui verrà realizzato il Villaggio). “Fs sta concludendo le analisi per le bonifiche dell’area in modo che l’investitore sappia già quanto costeranno. Speriamo di assegnare lo scalo al miglior offerente entro il mese di giugno 2020”, ha spiegato a Palazzo Marino. La collina verde ... Leggi la notizia su notizie

