Ha perso la sua battaglia contro il cancro Il mondo le dice addio | aveva solo 52 anni

Morta la scrittrice Elizabeth Wurtzel: famosa per "Prozac Nation", aveva 52 anni addio alla scrittrice statunitense Elizabeth Wurtzel: famosa per il suo best seller del 1994 "Prozac Nation", è morta oggi a 52 anni a New York City al termine di una lunga battaglia contro il tumore al seno. "Ha inventato una nuova forma letteraria: il memoir di un giovane di cui nessun ha mai sentito parlare prima". Lutto nel mondo della letteratura mondiale: è morta a soli 52 anni a New York Elizabeth Wurtzel, giornalista e scrittrice statunitense diventata famosa per "Prozac Nation", best seller pubblicato nel 1994, quando aveva 26 anni. Da tempo era malata di cancro al seno metastatizzato al cervello, che alla fine ha avuto la meglio sul suo fisico ormai sfiancato dalla malattia. Già nel 2015 ebbe una doppia mastectomia, e da allora le sue condizioni non sono mai migliorate.

