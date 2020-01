Grande Fratello Vip 2020, inizio flop: gli ascolti della prima puntata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Esordio in sordina per il Grande Fratello Vip 2020. I dati relativi agli ascolti della prima puntata (andata in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 8 gennaio), diffusi da Auditel, rivelano che 3,4 milioni di spettatori (pari al 20,2% di share) hanno assistito all’inizio dell’avventura dei nuovi concorrenti e dei conduttori Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara. Il reality è stato sconfitto da Heidi, che su Rai1 ha conquistato il 19.7% di share (4.437.000 spettatori). Nel corso della serata, l’hashtag ufficiale #GFVIP è stato utilizzato oltre 54 mila volte su Twitter (dato a cui si devono aggiungere i numerosi hashtag correlati). Gli utenti social, però, sembrano non aver apprezzato la nuova conduzione del programma. Leggi la notizia su notizie

