Gianluigi Paragone a Dritto e Rovescio | Continuerò a restituire i soldi e lo farò

Gianluigi Paragone vuole portare Luigi Di Maio in tribunale : "Il codice etico mi dà ragione" : GianLuigi Paragone lo aveva annunciato subito dopo l'espulsione dal M5S decretata a Capodanno dai probiviri: «Farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria». Ieri è arrivata la conferma: «Ho conferito il mandato al mio avvocato, Eugenio Piccolo», ha detto il senatore conversa

Gianluigi Paragone - parla il probiviro Jacopo Berti : "Io sono il nulla che lo ha espulso" : Jacopo Berti, capogruppo del M5S al Consiglio regionale del Veneto, è uno dei probiviri che hanno decretato l'espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento: "Paragone mi ha intenerito, mi ha riempito il Natale di bontà", dice ironico a Un giorno da pecora, su Rai Radio1. "Non è colpa mia se uno non

Gianluigi Paragone contro Luigi Di Maio : "Se la fa sotto - non vuole far votare la mia espulsione su Rousseau" : GianLuigi Paragone passa al contrattacco, che in questo caso vuol dire 'carte bollate'. Il senatore espulso dai 5 Stelle ha presentato ricorso contro il provvedimento disciplinare che lo ha estromesso dal Movimento: "Ho conferito il mandato al mio avvocato, Eugenio Piccolo. Inoltre Lorenzo Borrè (le

La sfida di Gianluigi Paragone a Di Maio : Gianluigi Bombatomica Paragone è scatenato anche durante l’Epifania: oggi il senatore del MoVimento 5 Stelle ha pubblicato un video sulla sua pagina facebook in cui dice di voler “sfidare” Luigi Di Maio e chiede che la sua espulsione sia votata su Rousseau La sfida di Gianluigi Paragone a Di Maio Secondo Paragone lui avrebbe ragione perché nel regolamento del MoVimento 5 Stelle “c’è scritto che bisogna smantellare ...

«Gianluigi Paragone - la quinta colonna salviniana nella maggioranza» : Oggi Aldo Grasso sul Corriere della Sera si dedica a Gianluigi Paragone per correggerlo sulla sua definizione di Luigi Di Maio e per ricordarne l’ennesimo voltafaccia: Glanluigi Paragone ha detto di essere stato espulso dal nulla, nella persona dl Luigi Di Malo: «II nulla sono lui e tutti quegli yes man” che ha intorno. I miracolati della Lotteria Pomigliano». E fin qui, si può anche essere d’accordo. A volte, però, basta un ...

Gianluigi Paragone e Di Battista - retroscena : "Un nuovo partito sovranista alternativo al M5s" : "Se Ale mi dovesse dire 'ripartiamo', io gli risponderei di sì mille volte...". Gianluigi Paragone confida a La Stampa il patto d'acciaio con Alessandro Di Battista. Un'intesa che viene da lontanissimo, dai tempi delle ospitate tv di Dibba alla Gabbia, su La7, e che ora potrebbe concretizzarsi in qu

Quanti grillini può “rapire” Gianluigi Paragone : Il governo, in queste ore, più che dagli scontri interni fra le forze politiche sembra messo in bilico dal processo di sfilacciamento, soprattutto parlamentare, del Movimento 5 Stelle. Dopo l’abbandono dell’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (che è pronto a varare il suo gruppo “Eco”), anche i deputati Rospi e Angiola hanno fatto le valigie verso il Gruppo Misto. A preoccupare però di più ...

Vittorio Feltri : "Gianluigi Paragone - espulso di successo. Dopo il giornalismo ha ceduto all'incanto stellato" : Gianluigi Paragone è stato espulso dal M5S causa indisciplina, quasi fosse un alunno della scuola secondaria. Ma la cosa non mi stupisce come non dovrebbe stupire il senatore cacciato. Costui quando si inserì nel bordello cinquestelle non credo si aspettasse di entrare nel Rotary. Immagino sapesse c

Gianluigi Paragone a Stasera Italia : "C'è uno scontro nel M5s sulla debolezza politica di Luigi Di Maio" : GianLuigi Paragone, ospite di Stasera Italia, su Rete 4, parla della sua espulsione dal Movimento 5 stelle. "C'è uno scontro frontale nei confronti di una leadership che ormai è logora e non solo per quello che riguarda il mio caso, ma per la tenuta del Movimento che ogni giorno perde dei pezzi e pe

Gianluigi Paragone - la più sensata delle espulsioni M5S : Con il senatore Paragone le espulsioni dal gruppo parlamentare e/o dal Movimento 5 Stelle della XVIII legislatura al Senato salgono a sette. In ordine di tempo: Maurizio Buccarella e Carlo Martelli per aver revocato alcuni bonifici al fondo di microcredito riguardanti la restituzione di parte del loro stipendio; Saverio De Bonis per alcune irregolarità giuridiche; Gregorio De Falco per essersi astenuto sul voto di fiducia al decreto ...

Gianluigi Paragone e l’sms a Mentana : “Perchè non entro nella Lega” : Enrico Mentana ha chiesto via Whatsapp a Gianluigi Paragone, espulso dai probiviri dal Movimento Cinque Stelle, cosa risponde a chi lo accusa di essere pronto ad entrare nella Lega di Matteo Salvini. L’ex grillino ha risposto di non poter andare con chi non oppone resistenza ad una possibile candidatura di Draghi a Presidente della Repubblica e con chi non ha il coraggio di dire che bisogna nazionalizzare autostrade e telecomunicazioni.

"Devono portarmi via con la forza". Gianluigi Paragone sulle barricate : La lettera d’espulsione è arrivata il 31 sera, poco prima dello scoccare del nuovo anno. Per i probiviri del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone è fuori per non aver votato la legge di Bilancio, ma il senatore grillino non ne vuol sapere. Risponde al telefono ed è una furia: “Dal mio gruppo non me ne vado, dovranno sbattermi via con la forza, io resto lì seduto. Nel mio scranno”. Il nuovo anno, ...

M5s a pezzi - il rischio della scissione dopo il voto in Emilia Romagna (e l'espulsione di Gianluigi Paragone) : Il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio perde i pezzi e rischia non solo di avere una maggioranza sempre più risicata in Parlamento ma ora anche la scissione. Solo ieri 1 gennaio c'è stata l'espulsione del ribelle Gianluigi Paragone. E il suo nome va ad aggiungersi a quello di altri senatori che appe

Gianluigi Paragone espulso dal M5S : «Buttato fuori perché sono un rompico****ni» : «Buttato fuori perché sono un rompicoglioni». Gianluigi Paragone sceglie un video su Facebook per rispondere all’espulsione dal Movimento 5 Stelle, decretata dal collegio dei probiviri. E ne ha per tutti, in particolare per chi nel Movimento ha smarrito l’energia che ne ha fatto In Italia il primo soggetto politico “rivoluzionario” dopo decenni di stasi. «I Probiviri dovrebbe essere uomini giusti» incalza Paragone ...