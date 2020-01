Elezioni regionali Calabria 2020: liste partiti e candidati aggiornate (Di giovedì 9 gennaio 2020) Elezioni regionali Calabria 2020: liste partiti e candidati aggiornate Oltre alle decisive Elezioni in Emilia-Romagna (nel quale sembra esserci ancora un sostanziale equilibrio tra il presidente uscente Bonaccini e la candidata leghista Borgonzoni), c’è anche un’altra partita importante da giocare: quella della Calabria. Qui, attualmente, sembra essere in forte vantaggio il centrodestra, sospinto dagli scandali che hanno travolto la giunta calabrese e il presidente uscente Mario Oliverio. Vediamo quali sono i partiti e le liste che si presentano per questa tornata elettorale regionale. Per le Elezioni regionali Calabria 2020, avanti il centrodestra Cominciamo proprio dai favoriti: il centrodestra sosterrà la candidata Jole Santelli. Questa verrà sostenuta dalla Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Poi, come partiti e liste minori, troviamo l’Unione di ... Leggi la notizia su termometropolitico

