Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta streaming o in tv (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta streaming o in tv Barcellona-Atletico Madrid si giocherà oggi giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 20: il match sarà valido come semifinale della Supercoppa di Spagna. La prima delle due semifinali si è giocata ieri mercoledì 8 gennaio 2020 e ha visto il Real Madrid superare per 3 a 1 il Valencia. La finale tra Real Madrid e la squadra vincitrice tra Barcellona e Atletico Madrid si giocherà domenica 12 gennaio 2020 alle ore 19. Sarà nuovamente Barcellona-Real Madrid? Barcellona-Atletico Madrid, formula final four della Supercoppa Spagnola Questa in corso è la trentaquattresima edizione della Coppa di Supercoppa Spagnola e per la prima volta si sta svolgendo con la formula della Final Four. La manifestazione sportiva è in corso di svolgimento presso il “King Abdullah Sports City Stadium” di Gedda, in Arabia Saudita. ... Leggi la notizia su termometropolitico

