Caso Gregoretti, Zingaretti: Lega garantista quando vuole (Di giovedì 9 gennaio 2020) Modena, 9 gen. (askanews) – “Ho già detto che gli avversari politici si sconfiggono con la politica e non con le manette ed è ovvio che rispetto alle richieste delle procure bisogna entrare nel merito e non dando giudizi politici, perché non è mai stata questa la nostra cultura, non lo è oggi, non lo sarà in futuro”: lo ha dichiarato il segretario dem Nicola Zingaretti, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il tour elettorale a Modena a sostegno del candidato Bonaccini. “Noi non siamo come Salvini, che invece utilizza la giustizia per fare campagna elettorale. Anche in questo – ha aggiunto – siamo molto diversi e migliori di quella cultura assolutamente deprecabile che utilizza la giustizia per i fini personali e di partito. Sono garantisti quando pare a loro e giustizialisti quando devono attaccare gli avversari, noi siamo ... Leggi la notizia su notizie

