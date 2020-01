Bimba morta nell’incendio a Servigliano, la madre: “Sono corsa da lei, ma il calore mi ustionava” (Di giovedì 9 gennaio 2020) "C’era troppo fumo, non mi faceva respirare, e il calore mi ustionava la pelle" sono state le prime parole della 38enne di origini bulgare ai soccorritori. Purtroppo per la sua piccola non c’è stato nulla da fare, ma la madre questo lo apprenderà molto più tardi. Il padre non era in casa al momento della tragedia. Leggi la notizia su fanpage

LaTiger1 : #chilhavisto papà assassino e mamma morta. Povera bimba... Come mai visto che era indagato, non era in carcere preventivo?! - ELodolini : Un preghiera per la bimba di 7 anni morta stanotte in un incendio in un'abitazione a #Servigliano, nelle Marche. Pe… - zazoomnews : Servigliano incendio in una abitazione: morta una bimba di 7 anni. Salve la madre e la sorellina - #Servigliano… -