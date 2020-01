Bari, arriva il maxi arresto: le mani dei clan sul gioco d’azzardo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grandissima operazione dei Carabinieri in collaborazione della Guardia di Finanza a Bari. In manette ben 36 esponenti dei clan più importanti della città. Continuano ad operare nel barese le pattuglie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Infatti dopo gli arresti del 7 gennaio per traffico di droga ed armi, stamattina è avvenuta una nuova … L'articolo Bari, arriva il maxi arresto: le mani dei clan sul gioco d’azzardo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

