Azimut, c'è una star a Piazza Affari Giuliani punta al bis in maglia rosa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Credibilità e numeri: a Piazza Affari sono tutto. Così quando oggi Pietro Giuliani a Montecarlo ha alzato il velo sul bilancio 2019 e ha dato le previsioni del business di Azimut per il prossimo anno, il mercato non ci ha pensato su due volte a dare ancora fiducia alle prospettive del gruppo del risparmio gestito. Certo, Federal Reserve e Bce, le principali banche centrali del mondo hanno dato una mano a tutto il comparto del gestito pronto a fornire consulenza specializzata ai risparmiatori in cerca di rendimenti in una prolungata era dei tassi sottozero, ma Azimut ci ha messo del suo conquistando la maglia rosa della performance di Piazza Affari nel 2019 (+128%), venendo già da un rialzo del 751% in 15 anni. Segui su Affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

