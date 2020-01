Teheran, Boeing prende fuoco in volo: il momento in cui l’aereo precipita dopo il decollo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È precipitato, intorno alle 5 (ora locale), un Boeing 737 della Ukraine International Airlines partito da Teheran e diretto a Kiev, provocando la morte dei 166 passeggeri a bordo e dei nove componenti dell’equipaggio. Nel video, diffuso dal corrispondente della BBC Ali Ashem, si vede l’aereo in fiamme poco dopo il decollo e il successivo schianto a terra. L'articolo Teheran, Boeing prende fuoco in volo: il momento in cui l’aereo precipita dopo il decollo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

