Subito esaurito, in rete e nei negozi! Meghan Markle, rientro a Londra ‘col botto’: si è presentata così (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si ritorna dalle vacanze e riparte il solito tran-tran quotidiano. Così è anche per Meghan Markle: dopo quasi due mesi torna a Londra e con il principe Harry si concede il primo impegno ufficiale del 2020. Ed è proprio durante la visita alla Canada House insieme al marito per rendere omaggio al Paese che li ha ospitati durante le vacanze, che la Duchessa del Sussex incanta tutti con un super look. L’outfit ultra fashion ma anche molto sobrio, dai toni caldi dell’ex attrice statunitense, conquista ed è sold-out in poche ore. Sì avete letto bene, l’abito è andato a ruba: si tratta di un cappotto doppiopetto color cammello dal taglio maschile griffato Reiss. Sotto porta una gonna longuette in satin di Massimo Dutti abbinata a un dolcevita caramello sempre dello stilista. Ai piedi per la 38enne pump in velluto firmate Jimmy Choo. Ma il vero tutto, il suo, è quel maledetto sorriso, la sua ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

