Scontro Usa-Iran, Conte: “Faremo di tutto per tutelare i nostri soldati in Iraq” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il premier Conte ha espresso "vicinanza a tutti i nostri soldati che svolgono con dedizione e professionalità la loro missione in Iraq e non solo. Faremo di tutto per tutelarli e per trovare soluzioni che impediscano una pericolosa spirale di conflittualità". Fratoianni (SI) chiede il ritiro dei militari italiani, mentre il Pd ha chiesto al governo di riferire in Aula. Leggi la notizia su fanpage

