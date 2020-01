Rula Jebreal a Sanremo: "Cachet da 25mila euro" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alberto Giorgi La giornalista e scrittrice palestinese avrebbe richiesto un lauto compenso per l'ospitata al Festival della canzone italiana Venticinque mila euro. Tanto avrebbe chiesto Rula Jebreal per partecipare alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. L'indiscrezione l'ha data Dagospia, il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino. Sul sito di retroscena, infatti, si legge: "Flash! Il compenso richiesto da Rula Jebreal alla rai per l’ospitata sanremese sarebbe di 25 mila euro. Il contratto è sulla scrivania di Salini…". Spetterebbe insomma all’amministratore delegato di "Mamma Rai" Fabrizio Salini – in quanto responsabile del bilancio dell'emittente pubblica – l'ultima parola sul compenso alla giornalista e scrittrice palestinese. Peraltro, era stato proprio il sito Dagospia nelle scorse settimane ad annunciare in anteprima la decisione di Amadeus – a cui è ... Leggi la notizia su ilgiornale

