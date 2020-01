Rita Rusic al Grande Fratello Vip 2020: “Mi spaventa stare con persone che non conosco” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rita Rusic è una concorrente del Grande Fratello 2020. Il suo debutto nel genere dei "reality show" arriva con il format di Canale5 la cui conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini, ex opinionista per la prima volta al timone dello show. Il nome di Rita è stato il primo a essere annunciato, addirittura a dicembre in un'intervista rilasciata a Verissimo. "Mi spaventa l'idea di vivere con altre persone" ha dichiarato l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Leggi la notizia su tv.fanpage

