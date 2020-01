Rapito Fayez al-Sarraj, Premier del governo in Libia (Di giovedì 9 gennaio 2020) La notizia non ha ancora una conferma ufficiale, ma sarebbe stato Rapito il numero uno del governo della Libia Fayez al-Sarraj. Il Premier libico Al-Sarraj sarebbe stato prelevato da un gruppo di miliziani e Rapito mercoledì 8 gennaio. A quanto si apprende sarebbe stato fermato da un gruppo di uomini armati alle 21,45 uscendo dallo … L'articolo Rapito Fayez al-Sarraj, Premier del governo in Libia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

SarafrazSam : RT @MarcoRizzoPC: Ultima ora. Il Presidente del Consiglio presidenziale della Libia Fayez #Serraj è stato rapito. Lo scontro in Libia, dava… - AriannaPoletti : Pare che Fayez al-Sarraj sia stato rapito da una milizia che l'ha prelevato all'aeroporto di Mitiga - _8Debora_ : RT @ChiodiDonatella: #LIBIA: #SARRAJ, RAPITO O ARRESTATO? Fayez Al #Sarraj sarebbe stato prelevato da una milizia, al rientro a #Tripoli d… -