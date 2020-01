Quanto costa Rousseau (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’altra faccia della medaglia delle restituzioni del MoVimento 5 Stelle sono i costi di Rousseau. La piattaforma guidata dal figlio del fondatore della Casaleggio Associati infatti costa sempre di più. E questo sta diventando un problema: Troppi soldi da donare secondo alcuni: circa 1,1 milioni di euro annui. Una cifra che però serve come il pane alle casse di Rousseau. La piattaforma, infatti, dal 2017 al 2018 ha quasi triplicato i suoi costi. Le spese sono passate da 493 mila euro a 1,1 milioni di euro. A fare la voce da padrone — oltre alle spese legali (24,3%) —anche quelle per il personale (29,8): oltre 335mila euro nel 2018 a fronte dei 103mila del 2017. I dipendenti sono dieci (prima erano 4 part time, 2 full time, uno stagista e un collaboratore coordinato e continuativo). Spese che rischiano di diventare una voce «fissa» del bilancio. Le cifre per l’infrastruttura sono il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

