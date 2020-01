Processo Tap, Emiliano: “Se saranno condannati chiederemo un risarcimento miliardario. Il danno per la Puglia è enorme e il vantaggio è zero” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Lo ribadisco: noi non siamo anti industrialisti. Non abbiamo niente contro il gas naturale. Se proprio il gasdotto Tap va fatto, e alla regione non entra niente se questo arriva in Puglia o no, l’impianto va assoggettato alle normative Seveso”. E’ quanto ha detto il governatore Michele Emiliano, sulla questione TAP, ribadendo la posizione della Regione Puglia in favore dei cittadini “e non per tornaconto personale”. “Le nostre posizioni sono state caricaturizzate – ha aggiunto Emiliano -, quando la Regione Puglia faceva gli interessi dei pugliesi. Quando i pugliesi hanno ragione io sono irremovibile. E se per fare questo devo sfidare l’ira di lobby importantissime allora lo faccio. Il presidente della Regione sulla pelle dei pugliesi non tratta con nessuno”. Emiliano ha poi rimarcato la piena collaborazione con il Governo, ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : Tap, in 19 vanno a processo: ulivi espiantati, inquinamento falde e lavori senza permessi. Pm: “Illegittima l’autor… - Presidente_SP : RT @Virus1979C: Tap, in 19 vanno a processo: ulivi espiantati, inquinamento falde e lavori senza permessi. Pm: “Illegittima l’autorizzazion… - GHERARDIMAURO1 : RT @ElioLannutti: Tap: Emiliano, se condannata chiederemo risarcimento miliardario = (AGI) (AGI) - Bari, 8 gen. - 'Chiederemo a Tap un risa… -