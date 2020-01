Primo sondaggio del 2020: Lega in calo, stabili Pd e M5S. La Meloni scavalca Salvini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Primo sondaggio Ixè di questo 2020 riserva qualche sorpresa: la Lega, sempre in testa, perde 3 punti percentuali, ma sinistra e M5S rimangono stabili. Salvini cede il posto alla Meloni come leader di destra preferito dagli italiani. Concluse le festività natalizie è tempo per tornare a parlare di politica e di preferenze degli italiani … L'articolo Primo sondaggio del 2020: Lega in calo, stabili Pd e M5S. La Meloni scavalca Salvini sembra essere il Primo su NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

repubblica : Primo sondaggio politico del 2020, la Lega è in calo di tre punti. Meloni più gradita di Salvini [aggiornamento del… - vitcastagna : RT @FPaffy: Primo sondaggio 2020: Lega 29,5 PD 20 M5S 16,2 FDI 10,7 FI 7,3 IV 3,6 La Sin. 3 +Europa 2,3 Europa Verde 1,3 Azione 1,3 Col p… - AntonioCrisan13 : Fratelli d'Italia sempre più apprezzato dahli italiani!!! -