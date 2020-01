Paolo Ciavarro: età, peso, altezza, carriera e vita privata del concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, c’è anche lui Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, la quale era tra gli inquilini della Casa più spiata d’Italia l’anno scorso. Una piacevole presenza per il pubblico femminile, che su Instagram impazzisce per gli scatti bollenti del volto noto della tv. Paolo Ciavarro: età, peso, altezza, carriera e vita privata del concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ Alto un metro e ottanta centimetri per un peso di circa settantotto chilogrammi. Occhi azzurri, capelli biondi e fisico statuario, Paolo Ciavarro è nato a Roma nel 1991. Laureato in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma, il 28enne ha lavorato in uno studio di elaborazione di dati e di servizi contabili, per poi intraprendere la carriera televisiva. Nel 2013 ha partecipato in ... Leggi la notizia su urbanpost

