Milan | torna a parlare Han Li | «Surreale | servivano 10 milioni al mese»

Milan, torna a parlare l'ex direttore esecutivo Han Li: «Fu Surreale, il giorno dopo ci siamo resi conto di quanto fosse pesante» L'ex direttore esecutivo del Milan, David Han Li, è tornato a parlare della situazione rossonera ai microfoni di Forbes. Ecco le parole del dirigente: «È stato Surreale. Il giorno dopo ci siamo resi conto che questo era un onere molto pesante. Da appassionato di calcio ho sicuramente capito cosa avevamo ottenuto, ma eravamo anche i dirigenti. La nostra intenzione era di riportare il club in alto, il Milan era rimasto in silenzio molto tempo e dovevamo cambiare le cose. Siamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo visto il bilancio. Abbiamo dovuto mettere in media 10 milioni di euro al mese».

