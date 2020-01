Malattie sessualmente trasmissibili che sono più comuni di quanto si pensi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cosa preferisci? L'uso del preservativo o soffrire di una delle Malattie sessualmente trasmissibili che potrebbero colpire i tuoi organi e che - in alcuni casi - mettere a rischio la tua vita? Noi votiamo per il primo. Molte volte gli uomini usano un preservativo pensando che dovremmo preoccuparci solo dell'Hiv, dato che oggi è il virus più temuto, ignorando che in realtà ci sono diverse Malattie sessualmente trasmissibili che potrebbero influenzare la nostra esistenza in modi diversi. Nel tentativo di aumentare la consapevolezza generale, elenchiamo le più popolari attualmente segnalate e sottolineiamo un dettaglio: se hai una vita sessuale attiva con molte persone, usa il preservativo, non sai mai quale malattia potresti prendere. Hpv Una delle infezioni più comuni è dal Papilloma virus umano, al punto che molte persone sessualmente attive lo ... Leggi la notizia su gqitalia

FabriBor : RT @Bibolotty: in Italia si registrano 2 casi a settimana di incurabili malattie sessualmente trasmissibili. i portatori sono uomini italia… - Bibolotty : in Italia si registrano 2 casi a settimana di incurabili malattie sessualmente trasmissibili. i portatori sono uomi… - akipopilo : RT @GaIadhrim: Gli adolescenti di oggi vedono queste cose ecco perché malattie sessualmente trasmissibili, suicidi e aborti sono quasi spar… -