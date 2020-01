Luigi Di Maio in Turchia: “Il nostro obbiettivo è raggiungere la pace” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) All’indomani del vertice straordinario sulla Libia a Bruxelles, Luigi Di Maio vola a Istambul, in Turchia per incontrare Mevlut Cavusoglu, capo della diplomazia turca. Si tratta del primo incontro tra Roma e Ankara dal voto del 2 gennaio scorso. “Il nostro obbiettivo – ha spiegato il ministro degli Esteri italiano – è raggiungere la Pace” in Libia. Infatti, “la Libia ci interessa più di tutti gli altri Paesi perché è a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste”. Il problema di maggior rilievo, secondo il ministro, è “l’interferenza in generale”. Luigi Di Maio in Turchia “Felice di dare il benvenuto al ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio – ha scritto su Twitter il capo della diplomazia turca -. Miglioreranno ulteriormente le nostre strette relazioni in vari settori. Scambio di opinioni su ... Leggi la notizia su notizie

