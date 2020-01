LG, tutte le novità su Smart TV OLED e NanoCell 4K e 8 K dal CES 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il produttore coreano LG ha approfittato della cornice del CES 2020 in svolgimento a Las Vegas per presentare la sua nuova famiglia di Smart TV per il 2020, sia con pannelli OLED che NanoCell e con risoluzioni 4K e 8K. Si tratta di soluzioni raffinate, caratterizzate come sempre da un design curatissimo e da caratteristiche tecniche all’avanguardia. Partiamo anzitutto proprio dalle tecnologie utilizzate per i pannelli. Quella organica, basata su diodi autoemittenti, chiamato OLED, la conosciamo ormai tutti. NanoCell invece è una soluzione alternativa che cerca di migliorare la qualità dei classici display LCD tramite l’uso di nano-particelle integrate nel polarizzatore, che sostanzialmente serve a migliorare la resa cromatica e aumentare la gamma riprodotta, semplicemente andando ad assorbire tutte quelle lunghezze d’onda “spurie” che non consentono una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

