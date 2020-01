L’exploit di Succession rivela il fascino perverso, inesauribile di ricchezza e potere (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I buoni non sono mai soltanto buoni, né i cattivi sono mai soltanto cattivi. Se lo fossero ce ne dimenticheremmo in fretta. I Roy, invece, ci rimangono addosso con la spocchia che nelle prime due stagioni di Succession abbiamo tentato – invano? – di digerire. E come loro, in passato, i ricchi e potenti che hanno dato corpo a universi di impareggiabile privilegio in Billions, Empire, Gossip Girl… Inutile negarlo: spesso in televisione la ricchezza smodata attrae più della normalità che potremmo ritrovare semplicemente volgendo lo sguardo attorno a noi. E non perché il benessere economico ricopra i personaggi d'una patina di sofisticata e irraggiungibile felicità. Anzi, è proprio il contrario, e Succession ne dà una chiara dimostrazione. amazon box= "B07NSLZTDQ" La famiglia Roy, e l'intero microcosmo in cui prospera, è infatti composto da individui meschini, perlopiù ... Leggi la notizia su optimaitalia

