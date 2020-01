Lapo Elkann si butta sul sociale dopo l'incidente: all'asta i pezzi iconici del suo armadio - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luana Rosato Lapo Elkann mette all'asta alcuni pezzi simbolo del suo armadio e decide di devolvere tutto in beneficenza alla sua Onlus L’ultimo incidente stradale a Tel Aviv in cui ha seriamente rischiato di morire, sembra abbia cambiato – nel corpo e nell’anima – Lapo Elkann, che ha deciso di aiutare con una nuova iniziativa coloro che “hanno i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne”. In collaborazione con Vestiaire Collective, quindi, Lapo Elkann ha deciso di mettere all’asta alcuni pezzi iconici del suo armadio: il ricavato di questa iniziativa sarà interamente devoluto alla Fondazione LAPS che, come si legge sul sito dedicato, “si concentra sulla tematica dei bisogni educativi speciali, e delle ‘povertà’ economiche, sociali, affettive, relazionali, educative e di opportunità di vita dei minori. In particolare concentra la sua azione sulla ... Leggi la notizia su ilgiornale

