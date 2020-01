Iran, terremoto di magnitudo 4.9 vicino a impianto nucleare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un forte terremoto pari a magnitudo 4.9 della scala Richter ha fatto tremare la terra nelle scorse ore in Iran. Lo ha registrato l'Usgs, l'istituto sismologico statunitense che monitora i movimenti tellurici del pianeta. Il sisma sarebbe stato registrato dai sismografi nei pressi un'area in Iran in cui è situato un impianto nucleare. Leggi la notizia su fanpage

