Elisa Isoardi Dimentica Matteo Salvini: Ecco Chi è il Suo Nuovo Fidanzato! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I rumors di questi giorni hanno trovato conferma, Elisa Isoardi si è fidanzata ufficialmente. Archiviata la storia con l’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini, la conduttrice è stata paparazzata in compagnia di un ragazzo. Ecco tutti i dettagli sulla sua nuova fiamma. Elisa Isoardi si è fidanzata ufficialmente. La conduttrice ed il suo Nuovo compagno sono stati paparazzati in Piemonte, più precisamente a Monterosso Grana, dal settimanale Chi, il primo a lanciare lo scoop. I due hanno festeggiato insieme le festività natalizie ed anche il compleanno della Isoardi che è stato il 27 dicembre. Ma Ecco maggiori informazioni sulla nuova fiamma della conduttrice. Il ragazzo si chiama Alessandro Di Paolo, ha 40 anni, ed è un imprenditore di successo non è conosciuto al mondo dello spettacolo ma al contrario è molto noto in quello del jet set. Con lui la bella Elisa sembra aver ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

