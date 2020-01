E adesso Francesco andrà ancora in Iraq? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Era il 10 giugno 2019, sette mesi fa, quando il Papa aveva annunciato che che nel 2020 sarebbe voluto andare in Iraq (in un ’udienza alla Roaco, video Vatican News). Non si trattava solo dell’espressione di un desiderio (come per la Cina), ma di un vero e primo annuncio, fatto al termine di anni di paziente lavoro diplomatico, intensificatosi dopo l’insediamento (aprile 2019) del nuovo ambasciatore iracheno presso la Santa Sede, la signora Amal Mussa Hussain Al-Rubaye.Il 14 giugno, quattro giorni dopo l’annuncio di Francesco, il Presidente iracheno Barham Salih ha ricevuto il cardinale Sako , patriarca di Babilonia dei Caldei e presidente dei vescovi cattolici del l’Iraq,nel proprio ufficio a Baghdad, nel contesto di una visita dai toni calorosi e cordiali. Commentando l’intenzione del Papa di visitare il Paese nel 2020, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

