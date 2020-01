Dakar - Stage 4 - Peterhansel domina, ma Al-Attiyah è vicino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Stéphane Peterhansel ha vinto la quarta tappa della Dakar 2020 che ha visto la carovana partire da Neom e arrivare a Al-`Ula, in un percorso di 672 chilometri, di cui 453 di prove cronometrate. Il francese, a bordo della Mini del Bahrain JCW X-Raid Team, ha completato la tappa in 4 ore, 4 minuti e 34 secondi, precedendo la Toyota Hilux guidata da Nasser Al-Attiyah e l'altra Mini, quella del compagno di squadra Carlos Sainz.Successo mai in discussione. Mister Dakar non ha avuto rivali oggi e dopo il terzo waypoint ha sempre ottenuto i migliori intertempi fino alla fine, guadagnando altri due minuti sul qatariota della Toyota, Al-Attiyah, che resta comunque tra i favoriti di questa edizione. Oggi il pilota di punta del team Toyota Gazoo Racing è riuscito a rosicchiare minuti preziosi su Carlos Sainz, terzo a 8 minuti di ritardo dalla vetta, così da agguantarlo nuovamente in classifica ... Leggi la notizia su quattroruote

