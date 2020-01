Colpa delle Favole di Ultimo è l’album più venduto del 2019 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Con il suo Colpa delle Favole Ultimo è in vetta alle classifiche degli album più venduti del 2019: sul podio insieme a lui anche Salmo e il collettivo Machete, mentre Fred De Palma conquista quella dei singoli con Una volta ancora. Ultimo: l’album più venduto Secondo una classifica che tiene conto delle vendite fisiche, digitali e di quelle in streaming premium, Ultimo si sarebbe aggiudicato il podio dell’album più venduto con il suo Colpa delle Favole. Insieme a lui anche Salmo è in vetta alla classifica con Playlist live e il collettivo Machete con Machete Mixtape 4. A seguire di nuovo Ultimo con Peter Pan, Marracash con Persona, Start di Ligabue, Paranoia airlines di Fedez, Atlantico on tour di Marco Mengoni e Accetto miracoli di Tiziano Ferro. Tra i nomi internazionali spuntano quelli dei Queen e quello di Billie Eilish, giovane talento femminile che con il suo When we ... Leggi la notizia su notizie

flinx15 : RT @Defcon1979: Volevo fare un tweet sulle librerie che chiudono ma non ce la posso fare a gestire le polemiche su come noi che compriamo s… - Urano2410 : RT @EttoreTreglia: Il delirio di Gentiloni: “Il caos in Libia? È colpa di Matteo Salvini e delle sue politiche dei porti chiusi”: https://t… - loriana34406751 : RT @santini1965: Il delirio del moviola #Gentiloni: “Il caos in #Libia? È colpa di Matteo #Salvini e delle sue politiche dei #portichiusi”… -