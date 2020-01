Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il giallo di Samira El Attar e la morte di Sara Aiello (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21,20 dopo la lunga pausa natalizia per parlare del giallo di Samira El Attar, la donna scomparsa nel padovano Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con la prima puntata dopo la pausa natalizia per occuparsi dei casi di Samira El Attar e Sara Aiello. Il giallo di Samira Come è possibile che un uomo indagato per omicidio e occultamento della moglie se ne vada via, all'estero, indisturbato? È con questa domanda che Chi l'ha visto torna a occuparsi della scomparsa di Samira El Attar, la donna d'origine marocchina di cui si è persa ogni traccia dallo scorso 21 ottobre a Stanghella, il paese in provincia di Padova dove viveva con la figlia di 4 ... Leggi la notizia su movieplayer

