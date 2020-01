Berlusconi lascia la Pascale per una ragazza 50 anni più giovane di lui: ecco chi è (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le foto della nuova fiamma alla fine dell’articolo. Berlusconi lascia la Pascale. La nuova fiamma? Anche lei originaria napoletana della zona di Portici (ma nata aMelito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria): è Marta Fascina, come ha spiegato Affaritaliani.it nelle scorse ore. La 30enne (nata il 9 gennaio del 1990) alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. La Fascina era stata inserita in due collegi: (Continua…) a Napoli nord figurava alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo, nel collegio Napoli Sud veniva subito dopo Paolo Russo. Prima della sua elezione è stata Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. E’ laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma e come ... Leggi la notizia su howtodofor

