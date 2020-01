Antonella Clerici ad un passo dal Festival di Sanremo? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non tutto il male vien per nuocere, e dopo aver sofferto molto dopo la decisione presa dalla Rai, in tempi di palinsesti, sulla sua “esclusione” dai progetti televisivi, Antonella Clerici può dire di averne tratto alla fine un beneficio. La sua partecipazione al Festival di Sanremo? Ancora molta incertezza a riguardo ma non è ancora detta l’ultima parola. Antonella Clerici, la pausa forzata ma salvifica Tutti ricorderanno l’amaro in bocca con cui Antonella Clerici aveva proferito parola circa la sua “esclusione” da quel palinsesto della Rai che sembrava non averle lasciato un posto. Una delusione che tuttavia la conduttrice ha saputo girare a suo favore e l’allontanamento, forza o no, dal piccolo schermo le ha permesso di godersi la vita lontano dalle telecamere in compagnia delle persone che la amano, assaporando il tempo con loro, ricoprendolo e facendolo diventare la sua ... Leggi la notizia su thesocialpost

