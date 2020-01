Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: “Mi fa arrabbiare la maleducazione” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Parte questa sera la 4° edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti anche la conduttrice Adriana Volpe. La donna, in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, racconta il suo passaggio a Mediaset e cosa si aspetta da questa esperienza. Inoltre lancia un messaggio chiaro ai suoi avversari all’interno della casa. Il motivo che ha spinto Adriana Volpe al Grande Fratello Vip Il settimanale Tv Sorrisi e canzoni ha presentato il nuovo cast del Grande Fratello Vip, che partirà stasera su Canale 5. Tra i numerosi concorrenti di questa edizione anche Adriana Volpe, che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per i duri attacchi rivolti a Magalli e alla dirigenza Rai per aver chiuso il suo Mezzogiorno in Famiglia. La conduttrice nelle pagine del settimanale rivela: “Si tratteggia per me un nuovo orizzonte professionale, getto le basi per un rinnovato corso della mia carriera e ... Leggi la notizia su thesocialpost

