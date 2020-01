10mila cammelli abbattuti in Australia per risparmiare acqua: "Ne bevono troppa" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “bevono troppa acqua, non possiamo permetterceli” e così oltre 10mila cammelli e dromedari selvatici verranno uccisi da tiratori scelti a bordo di elicotteri in Australia. Il Paese, dilaniato dagli incendi e dalla siccità, prende la tragica decisione, che va ad aggravare il bilancio degli animali stroncati, direttamente e indirettamente, dai roghi sul territorio. A riportarlo è HuffPost France. Le operazioni di abbattimento, disposte dai leader aborigeni dell’area di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), dovrebbero durare 5 giorni. “Queste mandrie gravano sulle località aborigene dei territori APY e sulle attività pastorali. La causa è la ricerca di acqua da parte dei dromedari”, ha dichiarato il comitato esecutivo dei territori APY in una nota.Marita Baker, membro del consiglio di amministrazione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

