Vertice sulla Libia a Bruxelles, Di Maio: “La situazione è delicata” (Di martedì 7 gennaio 2020) Luigi Di Maio è in partenza per Bruxelles in vista di un Vertice straordinario sulla Libia, dove è in corso una battaglia per la riconquista di Sirte. Il ministro degli Esteri ha parlato di una situazione delicata nella quale, però, non è possibile rimanere immobili. Al Vertice parteciperanno anche Francia, Germania e Gran Bretagna. Presente anche l’Alto rappresentante delle Politiche Ue, Josep Borrell. “L’Ue, questa volta, dimostri di saper fare l’Ue” rilancia il ministro degli esteri italiano. Vertice sulla Libia a Bruxelles Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, poco prima di partire per Bruxelles in vista del Vertice sulla Libia ha scritto su Facebook: “La situazione sul terreno in Libia è molto delicata, ma questo non significa che l’Ue debba restare immobile. Ne ho parlato ieri sera a Roma con Borrell (l’Alto rappresentante delle Politiche europee ... Leggi la notizia su notizie

