Val Viola, finiscono col bob contro un albero: morto uno dei due fratellini (Di martedì 7 gennaio 2020) È morto il bambino di 4 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere finito contro un albero mentre percorreva una pista da sci insieme col fratellino su un bob: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto avvenuto il 4 gennaio in Val Viola Non ce l’ha fatta uno dei due fratellini che lo scorso 4 gennaio è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in Val Viola, territorio del comune di Valdidentro, in provincia di Sondrio. Il piccolo di soli 3 anni era finito contro un albero mentre su un bob scivolava lungo un pendio innevato nei boschi nei pressi della baita di famiglia, con lui anche il fratellino di un anno, anch’egli rimasto ferito nello schianto. I due erano stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove erano giunti in elisoccorso. Il piccolo avrebbe compiuto 4 anni ad ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

