Soleil Stasi: “Io e Jeremias Rodriguez ci siamo lasciati” - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez non stanno più insieme: ad ufficializzare la fine della storia d'amore tra i due ex naufraghi de L'Isola dei famosi è stata proprio la ragazza Si cercavano da tempo indizi fondati che potessero confermare la fine della storia tra Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez e, alla fine, è stata proprio lei ad annunciare ufficialmente la rottura con l’ex compagno de L’Isola dei famosi. La storia tra i due è nata proprio tra i cocchi e le mangrovie dell’Honduras ed è proseguita anche quando le luci dei riflettori si sono spente. Dopo un inizio sfavillante, però, qualcosa sembra essersi incrinato e Soleil e Jeremias non si sono più fatti vedere insieme. Da parte di entrambi, però, non è trapelata alcuna informazione riguardo la relazione e in tanti hanno cercato indizi o prove che potessero smentire o confermare la crisi tra i due. Così, ... Leggi la notizia su ilgiornale

