Serie A, antitrust apre istruttoria contro 9 club: «Clausole vessatorie per l’acquisto di biglietti e abbonamenti» (Di martedì 7 gennaio 2020) Nove società di Serie A sono nella bufera dopo che l’antitrust ha avviato un procedimento istruttorio per «Clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite». Si tratta, in particolare, di Clausole che non riconoscerebbero il diritto a ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello stadio o di rinvio di partita, e di ottenere risarcimenti dalle società . Tra queste figurano anche Inter, Milan e Juventus. «L’attività istruttoria in corso fa seguito – si legge in una nota dell’antitrust – al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle nove società lo scorso 8 maggio 2019, tramite una comunicazione di moral suasion con la quale era stato richiesto ai club di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate». ... Leggi la notizia su open.online

